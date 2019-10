Michel P.K., originaire du Congo, est poursuivi pour avoir tripoté quatre mineures dans l’eau, à la piscine de Froidchapelle.





Le prévenu était présent en Belgique seulement quelques semaines avant les faits. Réfugié originaire du Congo, il se trouvait au centre Fedasil de Florennes. Le 12 août 2014, le camp de scouts de Noëmie décide de réaliser une sortie à la piscine à Froidchapelle. La chef plonge avec ses lutins dans l’eau et dans un courant, elle sent une main qui lui touche les fesses et qui se rapproche de son sexe. Foudroyé du regard par la victime, Michel interrompt son manège et continue sa route dans l’eau.

Il en profite pour toucher quatre jeunes filles âgées de 10 ans au niveau du sexe et du bas-ventre. Une enquête est ouverte suite aux plaintes des victimes. L’un des maîtres-nageurs présents sur les lieux se souvient d’avoir déjà recueilli la plainte de touristes anglais. Les deux jeunes filles du couple avaient été victimes d’un comportement similaire dans l’eau, quelques semaines avant les faits.

Le prévenu est identifié et auditionné. Il reconnaît avoir touché les jeunes filles mais simplement pour s’agripper afin d'éviter de se noyer.

Le ministère public et les parties civiles n’accordent aucun crédit à la thèse défendue par le prévenu. Ce dernier est jugé par défaut. Le ministère public n’a aucune nouvelle de Michel. Pourtant, l’homme représente un sérieux danger pour la société. Dans son pays d’origine, il avait déjà été coupable de comportements suspects vis-à-vis d’enfants. Un rapport de l’hôpital Van Gogh conseillait même au responsable du centre Fedasil de surveiller de très près l’homme car il possède des pulsions sexuelles pouvant l’amener à agir.

La substitut Broucke a requis une peine de 3 ans de prison. Jugement, le 29 octobre.