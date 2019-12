Fabian G. a été condamné ce mercredi pour avoir involontairement tué son ami Étienne lors d’une dispute en état d'ébriété.

Le 13 octobre 2017, Fabian, 46 ans, retrouve son ami Étienne au café Saint-Georges et les deux hommes restent toute la nuit sur place, mélangeant bière et whisky. Après la fermeture du Saint Georges, à 9 h du matin, ils se rendent au Miramar, sur la place Rucloux à la ville basse. Totalement ivres, Étienne et Fabian ont une altercation.

Fabian frappe son ami au cou avec son verre de Jupiler. Le verre se brise et la carotide d’Étienne est sectionnée, provoquant une importante hémorragie, fatale pour Étienne. Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné Fabian à 6 mois de prison avec un sursis de 3 ans pour les coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Selon le tribunal, Fabian n’avait aucune intention de tuer son copain.

Les détails de l'histoire avaient été donnés à l'audience.