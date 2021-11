Le jeune homme était en aveux d’avoir sexuellement abusé de sa belle-sœur, alors que cette dernière dormait aux côtés du demi-frère de Dylan et compagnon de cette dernière…

L’abus sexuel a été commis après une soirée où le rosé a coulé à flots, devant un match de football en juin dernier. La victime et son compagnon devaient surveiller Dylan, décrit comme turbulent et capable de créer des problèmes. Sous l’influence de l’alcool, mais également de THC et de cocaïne, Dylan a violé sa belle-sœur pendant son sommeil…

Comme si cela ne suffisait pas, Dylan avait également tenu des propos inqualifiables en rejetant la faute sur la victime, responsable selon lui « d’une provocation en dormant nue au-dessus de la couette. » Face à ce type de comportement, le substitut Bury avait requis une peine de minimum 4 ans de prison, sans s’opposer à une mesure de faveur.

Ce lundi après-midi, Dylan a obtenu un sursis probatoire avec une peine de 3 ans de prison.

* Pour rappel, un numéro gratuit, le 0800 98 100, existe. Géré par SOS Viol, il offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.