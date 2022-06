L. C.

Pourtant cité à comparaître devant la justice pour le viol de sa nièce, âgée de plus de 16 ans le 4 mars 2021, Jordan a jugé bon de ne pas se présenter au palais de justice pour se défendre. Ce qui a provoqué une condamnation à 4 ans de prison, avec une arrestation immédiate ordonnée vu son absence...

Le soir des faits, la nièce a été dormir chez son bourreau. Ce dernier était à l'époque en couple avec une amie à la victime. Bien avant de s'endormir, l'oncle a déjà adopté un comportement malsain avec sa future victime. « Pendant les activités, le prévenu a, à de nombreuses reprises, complimenté la victime sur son physique avec insistance. Il a même comparé sa compagne et la victime en disant qu'il aurait bien aimé que sa compagne ait le même physique que la victime », narrait le substitut Brichet.



Vers 4h du matin, la jeune fille a été réveillée par le comportement pervers de son oncle, qui la violait. « Elle lui a immédiatement demandé de s'arrêter. Le prévenu lui a même demandé de se calmer durant l'acte, sinon il ne pourrait jamais finir », rajoutait le parquet. Finalement, c'est la compagne, en état de choc vu la scène qui se déroulait sous ses yeux, qui a mis un terme au viol.



L'attitude ignoble de l'oncle a encore continué après les faits, lorsqu'il a présenté "des excuses" à sa nièce tout en lui demandant « si elle avait quand même pris du plaisir. » Jordan a également expliqué aux policiers qu'il s'était trompé de personne et pensait avoir affaire à sa compagne. « Il a précisé ne pas avoir entendu les cris et les demandes d'arrêt de la victime. »



La maladresse accidentelle évoquée par le prévenu n'a pas été retenue par le tribunal correctionnel de Charleroi.