L. C.

Le 15 août 2020, dans l'appartement où réside Véronique (prénom d'emprunt), l'une des voisines d'Olivier, ce dernier a violé cette dernière et porté des coups à un voisin, intervenu après avoir entendu les appels à l'aide de la victime.

Lors de l'instruction d'audience, Olivier contestait avoir violé sa voisine et avoir frappé le voisin. D'après lui, il avait été invité à passer la soirée dans le logement de la victime avant que cette dernière ne "pète les plombs".Comme l'a expliqué Me Fosseur, avocat de la plaignante, Olivier a agi par surprise.Le voisin intervenu à l'aide jurait avoir vu le prévenu en train d'abuser de la femme. Une peine de 4 ans de prison, avec un sursis probatoire, était requise contre Olivier pour l'aider à soigner son penchant pour la boisson.Ce mercredi matin, c'est finalement une peine de 2 ans de prison qui a été prononcée contre le prévenu, avec un sursis probatoire de 5 ans pour notamment l'aider à canaliser sa consommation d'alcool.

* Pour rappel, un numéro gratuit, le 0800 98 100, existe. Géré par SOS Viol, il offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.