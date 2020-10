Grégory a obtenu ce jeudi une peine de probation autonome de deux ans par le tribunal correctionnel de Charleroi. En l’espace de deux semaines, Grégory a tenté de dérober des lames de rasoir et des objets au Colruyt et au Mr Bricolage. Ce dernier était en aveux des faits, expliquant avoir agi de la sorte pour pouvoir financer sa consommation de stupéfiants et d’alcool.

Une peine de 10 mois de prison, avec un sursis probatoire était requise. Grégory a obtenu une peine de probation autonome pour poursuivre ses efforts. Depuis décembre dernier, Grégory s’est repris en main et a cessé ses consommations.