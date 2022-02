L. C.

Le jeune homme de 28 ans était poursuivi pour deux préventions. Le 18 octobre dernier, au sein du Carrefour Market sur le boulevard Tirou à Charleroi, Alla a dérobé deux couteaux dans le rayon réservé aux ustensiles de cuisine, avant de passer en caisse pour régler, avec 25€, une boisson et un paquet d'Oreo. Interpellé juste après les caisses, Alla a remis l'un des couteaux aux employés du magasin, avant de les suivre dans un local privé.

Des mesures alternatives pas respectées

Après un passage aux toilettes, Alla est revenu dans un autre état. "Il est revenu agité et a sorti un deuxième couteau pour menacer les employés. L'un d'entre eux a alors donné un coup dans la nuque du prévenu, par défense", précisait le parquet.À la suite des faits, Alla a été présenté devant un magistrat instructeur. Ce dernier avait décidé d'accorder une chance au prévenu, en lui soumettant des mesures alternatives. La principale d'entre elles était de ne plus commettre le moindre écart de conduite. Mais seulement onze jours plus tard, Alla a recommencé en volant un sac appartenant à une personne âgée née en 1935, sur un banc à Liège.Malgré l'absence de casier judiciaire sous les différents alias d'Alla, le parquet souhaitait taper fort en requérant une peine de 30 mois de prison ferme contre l'individu, en séjour illégal.Me Cigna, à la défense, avait plaidé un sursis simple. Mesure de faveur octroyée à Alla par le tribunal correctionnel, mais de manière partielle. Il devra purger une peine de 15 mois de prison ferme.