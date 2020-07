Laurent vit visiblement de ses larcins et autres activités illégales.

Cet homme de 35 ans, qui émarge au CPAS, sans domicile connu autre qu'une adresse de référence, était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour une série de prévention longue comme le bras, qui s'ajoutent à un passé aussi chargé que la polo volée dans lequel il a été arrêté. Enfin, il y était en opposition à un jugement par défaut, où il a reçu 15 mois de prison "sans jamais avoir reçu de convocations au tribunal".

Recel de plaques d'immatriculation volées entre 2015 et 2016, vol d'une Opel Meriva fin 2016, d'une VW Polo en avril 2017, et une série de vols au Carrefour Market de Jumet, au Brico, au Colruyt de Gilly et dans un magasin de bricolage Gamma. On lui reproche d'avoir pris des outils, des produits d'entretien, des cosmétiques, de la salade de viande et une bouteille de Prosecco. Il est aussi suspecté d'avoir participé à une effraction dans une brasserie du coin pour y voler la caisse enregistreuse et des bouteilles d'alcool.

Soyons francs, Laurent reconnaît la plupart des choses qu'on lui reproche. "Sauf le vol de la Polo, j'étais là mais c'est un copain qui a soudain décidé de la voler, moi je ne savais pas ce qu'il avait prévu de faire", dit-il au tribunal, malgré qu'il ait été chopé au volant de cette même Polo, volée, quelques jours plus tard. Dans le coffre se trouvaient des objets qui pouvaient servir d'arme: deux couteaux de cuisine, une batte de base-ball, un burin, etc. "Non mais ça c'est parce que j'utilisais la voiture pour récupérer des ferrailles, pour me faire un peu d'argent. Je n'avais aucune intention de m'en servir comme arme, je ne suis pas un violent. Pareil pour le Gamma, vous dites que j'ai été violent mais ce n'est pas vrai, j'ai voulu m'enfuir avec ce que j'ai volé et le gérant m'a plaqué au sol. Je me suis débattu pour qu'il me libère, c'est là que sa chemise s'est déchirée." Enfin, pour le braquage de la brasserie, ce n'est pas lui non plus : "j'étais à 1km de là avec des copains sur un ravel, je ne sais pas pourquoi on me reproche d'avoir fait ça."

Pour le ministère public, il faut confirmer les 15 mois d'emprisonnement: "Monsieur est connu depuis les années 2000, et ça fait donc 20 ans qu'il vole. Je ne vois pas pourquoi on rectifierait le jugement, ses déclarations d'aujourd'hui n'apportent rien de bien concluant à mes yeux." Pour la défense, par contre, il serait plus opportun de lui donner une peine de travail, "pour l'aider à le remettre sur le droit chemin. Il était radié des logements publics, mais il a depuis son arrestation trouvé une compagne et il avait même des rendez-vous pour visiter des logements. Pour justement le sortir définitivement de ses mauvais agissements."

Jugement le 14 juillet.