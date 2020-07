La zone des barrages est très prisée pour pousser une pointe de vitesse. Même si la police veille, les conséquences peuvent être dramatiques.

C'est un triste anniversaire pour les familles de Grégory Herbinia (28 ans) et Mélanie Di Berardo (24 ans). Cela fait 5 ans que "Greg et Mel" ont été tués sur la route des barrages par un chauffeur sous l'influence d'alcool.

Alors qu'ils revenaient de balade, ils avaient été heurté violemment par un véhicule venant en sens inverse. Au moment du contrôle d'alcoolémie, le chauffeur affichait un taux de 2,36 g d'alcool/litre de sang, un taux nettement supérieur à la limite autorisée. © NGOM

Revenus sur les lieux de l'accident, les familles ont tenu à honorer la mémoire de leurs chers disparus. "Par cette date symbolique, nous voulions rendre hommage à nos enfants par la pose d'une plaque commémorative mais surtout sensibilisatrice afin de sensibiliser les conducteurs qui passeront par ce chemin. C'est une étape, de plus, dans notre deuil et l'envie de délivrer un message de prudence pour les autres, de les pousser à réfléchir ou leur démontrer que cela peut arriver à tout le monde en mettant un visage aux Victimes pas juste des chiffres de statistique. Grâce au SPW Mobilité et Infrastructures, nous avons pu introduire une demande officiel et concrétiser ce projet", déclarent les familles.

Depuis, des aménagements ont été réalisé. Une glissière protégeant les motards a été installée sur toute la montée évitant ainsi "la guillotine" (que le motard se retrouve coincé sous la barrière de sécurité). © NGOM

Depuis le tragique accident, les familles ne cessent d'alerter le public sur les dangers de l'alcool au volant. Présents avec leur matériel de sensibilisation lors d'événements divers, ils s'adressent à tous afin d'évoquer les risques mais surtout les conséquences dramatiques d'un comportement non seulement irresponsable mais aussi lourds de conséquences.

Le décès de Greg et Mel, deux jeunes à l'avenir prometteur, fait aussi écho aux difficultés rencontrées par les policiers de la zone de la Botte du Hainaut. En effet, les routes des barrages sont connues pour être particulièrement accidentogènes. Depuis 2014, le bilan des accidents reste préoccupant. Sur l'ensemble des accidents c'est du côté des motards qu'il y a pas mal de dégâts. Leur nombre représente quasi la moitié des victimes. Les zones les plus à risque sont la N594 (route des barrages) mais aussi toutes les liaisons entre les villages de Froidchapelle et Cerfontaine vers le site des lacs.

Du côté de la zone de police, on ne veut pas rester sur ce triste constat les commissaires Sobry et Beyls ne mesurent pas leurs efforts mais les équipes ne peuvent être partout sur les routes alors qu'elles doivent aussi assurer les missions "ordinaires". "Certes nous manquons d'effectifs au vue de l'étendue de la zone mais nous restons attentifs à contrer le phénomène. L'été nous multiplions les contrôles mais nous ne pouvons pas être partout et les plus inconscients le savent. La région est un terrain de jeu idéal pour les motards. Nous recevons régulièrement des aides tant en hommes, quand le fédéral à la possibilité de le faire, qu'en matériel. Nos radars sont là avec l'impact que cela peut avoir mais toucher au portefeuille ne suffit pas. Les automobilistes et les motards doivent prendre conscience des risques qu'ils prennent mais aussi qu'ils imposent aux autres usagers." © NGOM (la police sera présente tant pour la prévention que pour la répression)

Si la vitesse et l'alcool sont des causes d'accidents aux alentours de la Plate Taille, la police et le MET travaillent de concert afin que les revêtements et les signalisations ne puissent être une cause supplémentaire d'accidents.

Afin d'éviter de nouveaux drames, les forces de police seront sur le pont tout l'été avec notamment des opérations coups de poing... les chauffards sont prévenus.