Isabelle Cohart, qui tient la Cuve à Bière depuis 1989 et le Chapeau depuis 2019 à Charleroi, témoigne: "ne pas m'endetter, c'est ce que j'essaie de faire, mais c'est aussi ce qui me tient réveillée la nuit."

Il y a un an jour pour jour, l'Horeca a dû fermer ses portes. Pour les cafés et les bars, pas de take-away possible, et malgré une trève estivale, il a fallu reconfiner. La situation s'empire de jour en jour, sans rentrées d'argent, et sans perspectives pour les tenanciers... jusqu'à il y a peu : le 1er mai, Isabelle Cohart devrait pouvoir rouvrir son café à la ville basse, le Chapeau, qui a la chance d'avoir une grande terrasse sur la place de la Digue. La Cuve à Bière, son bébé depuis 1989, est lui situé à la ville haute, qui est en plein travaux : ça s'annonce mal. Entretien.