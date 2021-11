La chambre de traitement de la toxicomanie a ouvert ses portes à Charleroi, en janvier 2020. Les justiciables membres de la CTT suivent un programme durant en moyenne 10 mois pour soigner leur dépendance. Si le programme est une réussite, ils ont plus de chance d’obtenir une mesure de faveur à la place d’une peine de prison.

Ce mardi matin, Jérôme et Maxime (prénoms d’emprunt) ont signé le contrat les liant à la chambre de traitement de la toxicomanie. Les deux jeunes hommes sont poursuivis, au départ, pour la détention et la vente de cannabis entre août et septembre 2021.

Le 5 septembre dernier, les deux amis ont été contrôlés ensemble dans la Ford Fiesta appartenant à Jérôme. Une forte odeur suspecte a interpellé les policiers qui ont procédé au contrôle des cinq occupants de la voiture. Ces derniers ont découvert 237 euros sur Jérôme et des produits stupéfiants à son domicile.

Maxime avait sur lui 12 g et 58 autres grammes de cannabis dans son sac, avec le matériel nécessaire pour la vente. En aveux des faits, Jérôme admet avoir acheté par 100 g de cannabis pour ensuite diviser la marchandise avec son pote et revendre sa part pour financer sa consommation. Si Maxime s’est mis à la vente, c’est pour arrondir ses fins de mois compliqués avec seulement 20 euros d’argent de poche.

Si les deux copains se tiennent à carreau durant le programme, ils échapperont à la peine d’un an de prison requise par le parquet. Le point sur les deux dossiers aura lieu le 25 janvier 2022.