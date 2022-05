Le 2 juillet dernier, de nombreux Italiens sont descendus dans les rues de Charleroi afin de célébrer la victoire de la Squadra Azzura face aux Diables rouges, en quart de finale de l'Euro 2020. Parmi les fêtards, Abdelkarim, Mehmet et Sami ont adopté un comportement qui les conduit, ce lundi matin, devant le tribunal correctionnel de Charleroi. La justice ne leur reproche pas d'avoir usé de manière abusive du klaxon, mais bien d'avoir entravé la circulation de plusieurs automobilistes coincés dans le tunnel Hiernaux, au pied du rond-point du Marsupilami.

Selon le parquet, les trois automobilistes se sont volontairement mis en travers de la route pour célébrer de manière dangereuse la qualification de l'Italie pour la demi-finale de la compétition. Ce n'est que trois jours après ces débordements que le dossier a été ouvert, grâce à un policier et à la presse locale. « Il a lu un article de presse qui mentionnait l'attitude d'automobilistes qui ont bloqué la route à la sortie du tunnel et qui ont craqué des fumigènes. Il a investigué et est parvenu à identifier les trois prévenus, via les plaques d'immatriculation », précise le substitut du procureur.



Abdelkarim confirme bien avoir emprunté la bande d'arrêt d'urgence, avant de s'immobiliser. « Mais ce n'est pas moi qui ai bloqué la route. Charleroi était entièrement bloqué », indique-t-il. Mehmet, lui, jure qu'il a été contraint de s'arrêter à cause de la liesse générale. « Il y avait des gens autour de ma voiture avec des fumigènes. J'ai préféré ne plus avancer. » Sami, le plus jeune de la bande, est bien le seul de la bande à assumer son attitude en confirmant s'être laissé emporter par l'ambiance de fête.



À cause de l'attitude des trois prévenus, les secours, requis sur un accident, ont été contraints de faire un détour pour intervenir. « C'était stupidement dangereux. On ne bloque pas la circulation comme on l'entend pour célébrer la victoire d'une équipe de foot. Cela aurait pu avoir des conséquences dramatiques », lance le parquet.



Pour Mehmet et Sami, le substitut ne s'oppose pas à une mesure de faveur. Pour Abdelkarim, la chanson est différente. « Il est en état de récidive et n'a plus droit au sursis simple. Je demande donc un an de prison ferme. »



Jugement pour le 27 juin.