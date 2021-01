Comme chaque année, ils et elles ont renoncé à passer un réveillon de nouvel an "pépouze" pour être là en cas de besoin. Ces hommes et ces femmes, de garde pour la nuit, ont dû faire face à leur lot d'urgences, de mauvaises nouvelles, de stress... Et tout cela pour que la population puisse profiter pleinement, sachant qu'il y aura bien quelqu'un à l'hôpital, dans les ambulances, pour intervenir en cas de danger, pour répondre au téléphone, etc.

Quinze équipes sont mises à l'honneur cette année par notre correspondant Fabian Vanhove, qui est parti à leur rencontre :