Ras-le-bol. C’est en substance ce que les commerçants et les habitants de la ville haute de Charleroi, dans le quartier du Monument et de l’Hôtel de Ville, nous disent. Et c’est difficile de leur en vouloir tant l’évidence saute aux yeux : les rues sont infestées de dealers, jonchées de déchets et remplies de sans-abri malheureusement drogués.

"On n’en peut plus. La saleté encombrante, les ordures ménagères, la nourriture, les vêtements, les masques anti-covid et l’attirail de la drogue ornent nos rues, nos trottoirs et nos seuils. L’urine nos façades et nos portes. Les poubelles gonflent, l’odeur de la drogue flotte dans nos rues. Ça pue !", écrivent les riverains dans une lettre ouverte à Paul Magnette.

Mais que ce soit à la Ville de Charleroi, à la police ou au parquet, on ne prend pas le problème à la légère. Un conseil zonal de sécurité sur la question du deal de rue et de la mendicité agressive a d’ailleurs eu lieu fin septembre.