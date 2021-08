Morad, auteur d’un vol avec violence et de deux extorsions, était selon lui chargé d’aller chercher 5.000 euros au domicile de la victime par un certain "Tony". Ce fameux Tony avait selon les explications fournies par Morad déjà obtenu 15.000 euros de la part de la victime, handicapée à plus de 66%, en échange de son silence.

Outre Morad, Kalid, Brahim et Horia sont également poursuivis devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Et si le trio se retrouve sur le banc des prévenus, c’est à cause de Morad. Pour satisfaire les exigences d’un certain Tony (qui n’a jamais été identifié), ce dernier s’est rendu à trois reprises au domicile d’Arthur (prénom d’emprunt), reconnu incapable à 66% et atteint d’un retard mental.

D’après Morad, Arthur devait de l’argent à Tony. "Il avait discuté avec une mineure. Alors, pour éviter des ennuis avec la justice, il avait accepté de payer une certaine somme. Tony, qui avait déjà reçu 15.000 euros, m’a demandé d’aller chercher les 5.000 euros qu’ils manquaient chez Arthur parce qu’il ne savait pas aller lui-même." Le prévenu admet s’être posé des questions, surtout qu’il sortait d’un séjour de 12 ans de prison.

Alors, le 4 août 2020, Morad se rend une première fois au domicile d’Arthur à Seneffe, pour recevoir 1.000 euros. Un mois plus tard, c’est en compagnie de Horia, au volant de son véhicule, que Morad reçoit 100 euros de la part d’Arthur, après un passage à la banque. Finalement, le manège plus que suspect de Morad prend fin, après une troisième et dernière visite en avril 2021, en compagnie de Brahim et Kalid.

Morad conteste avoir menacé Arthur avec un couteau se trouvant sur la table pour obtenir l’argent dû. Kalid et Horia jurent ne pas avoir eu connaissance des intentions malhonnêtes de Morad. Une peine de 5 ans de prison a été requise contre Morad.

Pour les autres prévenus (dont Brahim, jugé par défaut), ce sont des peines d’un an et de 18 mois de prison qui sont requises. Jugement début septembre.