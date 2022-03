Imbroglio autour des chèques repas à l'ISPPC: les employés n'auront pas d'augmentation, à qui la faute? CharleroiAnalyse Jean van Kasteel © BELGA

Les syndicats CGSP, CSC et SLFP rencontraient la direction il y a quelques jours pour augmenter les chèques repas de 3€. Ca ne se fera pas dans l'immédiat : la CSC a signé un désaccord, et se fait charger par la direction et les autres syndicats, mais clame pourtant être droit dans ses bottes. On fait le point et un tour de table.