Dans la nuit de dimanche à lundi, entre minuit et minuit et demie, un automobiliste qui circulait sur le viaduc de Châtelet (R3) a aperçu des hautes flammes et des colonnes de fumée qui s'échappaient du zoning. Il a prévenu le 112, qui a dépêché sur place les pompiers de Marcinelle sous les ordres du lieutenant Janda et des adjudants Dagnelie et André.

Envoyés à la rue du Marais, à Montignies-sur-Sambre, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est se sont retrouvés face à un grand bâtiment industriel en proie à un important incendie, avec des impressionnantes flammes d'une dizaine de mètres de haut d'après notre correspondant. Un garage/atelier mécanique, sur la partie gauche du bâtiment, était en feu. Mais dans le même bâtiment, sur la partie droite, se trouvent un autre atelier mécanique et un appartement: immédiatement, les pompiers ont commencé à chercher à circonscrire l'incendie pour ne pas qu'il se propage à côté. Des renforts ont été appelés, avec un second départ complet et des citernes.

© FVH

Pendant l'intervention, comme si l'incendie ne suffisait pas, la ligne à haute tension qui surplombe l'atelier a souffert des chaleurs extrêmes dégagées par les flammes. Sous l'effet de la chaleur, plusieurs câbles se sont détachés pour s'effondrer sur le bâtiment en feu et les rues environnantes. Heureusement, les câbles n'ont touché personne dans leur chute. La police a envoyé plusieurs équipes pour bloquer tout le zoning, le temps que les services d'Ores puis d'Elia arrivent sur place.

L'incendie a finalement pu être maîtrisé, et personne n'a été touché par les lignes à haute tension. Le garage et l'appartement situés sur la partie droite du bâtiment en feu ont également pu être sauvés par les pompiers.

