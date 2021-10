"Cette salle qui a accueilli Renaud, Jacques Higelin ou encore Thomas Fersen a été désamiantée et rénovée", explique Desgain (Ecolo). "Aujourd'hui, afin de rendre cette salle de fêtes accessible au public en lui permettant d'accueillir à nouveau concerts, spectacles et conférences, des travaux techniques (sonorisation, éclairage, etc.) et de réfection de scène sont à envisager. Des aménagements complémentaires devront encore être réalisés au niveau des sanitaires."