Ce mardi soir, les secours ont été appelés vers 22 heures dans un immeuble à appartements de Marchienne-au-Pont, route de Beaumont. L'immeuble compte une vingtaine d'appartements, et le feu s'est déclaré au 3e étage, dans une cuisine.

L'appartement en question est occupé par un couple et plusieurs enfants. Le feu prend assez rapidement de l'intensité et se communique au 4e.

Les pompiers de Marcinelle et de Jumet se sont immédiatement mis en route avec deux départs complets. Trois ambulances (Vésale, R'Med et pompiers) ainsi qu'un SMUR et six équipes de police ont été dépêchés sur place.

Par chance, signale notre correspondant, la quarantaine d'occupants de l'immeuble ont pu tous quitter le bâtiment à temps. L'incendie a pu être rapidement maîtrisé, et les occupants ont été pris en charge par les équipes médicales mais ne devraient apparemment pas être hospitalisées. Deux familles devront par contre être relogées, leur appartement est malheureusement inhabitable.