Un incendie s'est déclaré dans le terminal T2 de l'aéroport de Charleroi, Brussels South Charleroi Airport (BSCA), ce mardi dans l'après-midi. Ce terminal est heureusement fermé pour l'instant, en raison de la crise sanitaire, et aucun passager n'a donc été à proximité du feu.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est, caserne de Marcinelle, ont été envoyés sur place. "Il nous a fallu un peu de temps pour arriver, 24 minutes pour être exact, à cause des contraintes de sécurité liées aux aéroports, notamment les contrôles pour entrer, et non de la faute des pompiers", signale le major opérationnel Michel Méan. "Vers 15h40 tout était quasi éteint même si des pompiers étaient toujours sur place. Il n'y a plus de risques à présent." © FVH

C'est un niveau du mur extérieur du terminal que le feu a pris : une opération de désherbage, avec une machine thermique, semble avoir entraîné le début d'incendie d'après le porte-parole de BSCA, Vincent Grassa. Début d'incendie qui a commencé à se propager à la toiture suite à la combustion de l'isolant présent dans le mur. Quelques panneaux photovoltaïques pourraient avoir été touchés, mais les dégâts sont minimes : ce sont la façade et le bardage du côté du parking du personnel qui ont été le plus touché.