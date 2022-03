Dans la nuit de lundi à mardi, vers 3 heures du matin, deux voitures ont brûlé dans l'allée des Rossignols à Châtelineau. D'après les caméras de surveillance, deux individus ont bouté le feu aux deux voitures, qui appartenaient au même couple, avant de prendre la fuite.

Une des voitures se trouvait devant une habitation. L'occupante s'était endormie devant la télévision, au premier étage, et a été réveillée en sursaut par un grand bruit sourd, une explosion, venant de devant sa fenêtre: des flammes léchaient la façade. Elle a réveillé son compagnon avant d'aller à deux chercher leur enfant pour fuir l'habitation, qui commençait à se remplir de fumée.

Ils ont pu s'extraire in extremis, sans réussir à prendre leurs trois chiens, des chihuahuas, avec eux.

Les pompiers de Marcinelle (zone de secours Hainaut-Est), sous les ordres du lieutenant Housse et de l'adjudant Decan sont arrivés rapidement sur les lieux, avec une citerne en renfort. Les trois chihuahuas étaient cachés près des fauteuils du salon, et ils ont pu être évacués. L'équipe du PIT de Gilly a pris en charge les trois chiens, intoxiqués par les fumées, pour leur donner de l'oxygène. Les deux plus jeunes ont pu récupérer tandis que le plus vieux a été transporté à la clinique vétérinaire de Gosselies.

La police locale de Châtelet est intervenue sur place pour boucler la rue et établir le constat en attendant l'arrivée d'un magistrat sur place, l'incendie étant clairement d'origine criminelle.

© FVH