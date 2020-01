Dans la rue Chaussée, à Forchies-la-Marchie (Fontaine-l'Evêque), un grand bâtiment abrite une commerciale de coiffure, un restaurant et une boulangerie. A l'étage se trouve un appartement. C'est là que ce vendredi, vers 23 heures, les pompiers de Jumet ont été requis d'urgence pour un incendie vraisemblablement criminel.





Les patrons du restaurant, qui tenaient leur établissement ce soir-là, ont soudain entendu un grand "boum" venant de l'étage. Quand ils sont sortis devant le bâtiment, ils aperçoivent un homme qui part en courant, bidon à la main, et de la fumée s'échappe de l'appartement situé à l'étage du restaurant.

Sans attendre les pompiers, ils se précipitent à l'étage pour tenter d'éteindre le début d'incendie avec des extincteurs, mais il y a trop de fumée, ils remarquent des traces d'essence au sol, et une odeur de gaz qui se fait de plus en plus présente. Ils abandonnent et vont se réfugier en rue. On suppose que l'auteur de l'incendie a aspergé l'appartement d'essence et ouvert le gaz avant d'y bouter le feu.

Les pompiers de Jumet interviennent rapidement, coupent le gaz et le courant avec l'intervention des services d'Ores, et deviennent vite maîtres de l'incendie.

Malheureusement pour les restaurateurs, la coupure de courant généralisée a touché leurs chambres froides et frigos, rendant tout leur stock de nourriture invendable. Et dans l'urgence, de nombreux clients en ont profité pour partir sans payer.

La police locale des Trieux a ouvert une enquête.