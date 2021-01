Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1 heure du matin, les pompiers ont été requis à Pont-à-Celles, dans la rue de la Chaudronnerie. Un important dégagement de fumée leur était signalé dans un immeuble à appartements : il s'agit de l'un des deux halls jumeaux de l'Arsenal, récemment rénové et transformé en logements.

On leur signalait également des personnes à l'intérieur, et que l'évacuation des lieux avait commencé. Les hommes du feu ont organisé un départ complet, renforcé d'une ambulance et d'un SMUR.

Heureusement, l'incendie - qui touchait un seul des appartements - a pu être rapidement maîtrisé, et les occupants ont pu rentrer chez eux une petite heure après l'incident. Aucun blessé n'est à déplorer, à part quelques personnes légèrement intoxiquées par les fumées.