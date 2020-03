Actuellement, le parquet envisage deux hypothèses.

L’incendie qui a coûté la vie à Martine vendredi soir est un acte volontaire. Actuellement, le parquet envisage deux hypothèses. D’autres devoirs d’enquête doivent encore être effectués.

Ce vendredi soir, vers 18h30, un important incendie a touché l’habitation de Claude Beka et Martine Nunkoo, au numéro 59 de la rue des Champs à Farciennes. Un départ complet des pompiers de Marcinelle est rapidement intervenu sur les lieux. Sur place, plusieurs riverains ont indiqué aux hommes du feu la présence d’une personne à l’intérieur des flammes.

Les pompiers ont fouillé les lieux et ont découvert le corps de Martine Nunkoo, quinquagénaire, inanimée juste devant la salle de bain se trouvant au rez-de-chaussée de la maison. Malgré la tentative de réanimation des secours, il était déjà trop tard pour la victime. Son mari, lui, était de sortie pour raccompagner sa fille.

"Traumatisant d’entendre Martine crier"

Le lendemain de l’incendie, Richard et Carmela, voisins du couple, restent choqués par le décès de leur voisine. "C’était une belle personne. On ne la voyait pas souvent, mais elle avait toujours un petit mot sympa", témoigne Carmela, émue. Plusieurs personnes ont tenté de porter secours à Martine, totalement coincée à l’intérieur de sa maison. "Plusieurs jeunes ont tenté de pénétrer à l’intérieur, mais il y avait les volets. Même les pompiers ont dû les forcer pour pouvoir accéder à l’intérieur. On a entendu Martine crier à l’aide, mais on n’a été complètement impuissant. Elle était prise au piège."

Une enquête ouverte par le parquet

Rapidement, la thèse criminelle n’a pas été exclue. Une enquête a été ouverte au parquet de Charleroi. Un expert a été dépêché sur les lieux afin de déterminer précisément l’origine du sinistre. Le mari de Martine Nunkoo, Claude Beka, a même été entendu par le juge d’instruction. À l’issue de son audition, il a été relaxé.

À l’heure actuelle, le parquet confirme qu’il s’agit d’un acte volontaire. Deux hypothèses sont envisagées. "Ou bien il s’agit d’un acte volontaire de la victime ou une personne extérieure est responsable de l’incendie", signale Françoise Cottin, substitute du procureur. D’autres devoirs d’enquête prévus et l’autopsie de la victime, qui aura lieu ce lundi, devraient permettre de confirmer l’une des deux hypothèses actuellement retenues.