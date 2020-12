Il y a six mois, le 30 juin dernier, le petit village de Hantes-Wihéries a plongé dans l'horreur. Julie L., une enseignante sans histoire et appréciée, a commis l'irréparable en tuant Orphée et Cérès, deux de ses enfants âgés respectivement de 18 mois et sept ans. Thibald, l’aîné de la fratrie, avait eu plus de chance et avait survécu aux blessures provoquées par sa mère.

Le mari et père de famille avait découvert la scène d'horreur en rentrant de sa journée de travail. Julie L. avait poignardé Thibald et Cérès avant d'étouffer le petit Orphée. Après avoir commis l'irréparable, Julie L. avait tenté de mettre fin à ses jours en se tailladant les veines et en se plongeant dans un bain.

Placée sous mandat d'arrêt pour le double infanticide, Julie L. avait confié "avoir voulu rejoindre son enfant, sans pour autant abandonner ses enfants" lors de son audition. Quelques mois avant le double infanticide, Julie L. avait été contrainte de mettre un terme à sa grossesse pour raisons médicales. Emprisonnée au départ dans une aile spécialisée de la prison de Bruges afin d'y recevoir les soins nécessaires suite à sa tentative de suicide, Julie L. a été transférée vers la prison pour femmes de Berckendael.



Une expertise mentale ordonnée

Ce mardi, le parquet de Charleroi a confirmé que l'enquête est toujours en cours. Une expertise mentale de la mère de famille a été ordonnée., précise le parquet. Cette expertise permettra de déterminer l'orientation à prendre pour la suite du dossier.Le parquet de Charleroi a également indiqué qu'une possible reconstitution est encore loin d'être à l'ordre du jour. Julie L. a comparu ce mardi matin devant la chambre du conseil de Charleroi, qui a, sans surprise, confirmé la détention préventive de l'inculpée.