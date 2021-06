Depuis Charleroi sont gérés près de 360 km de voies ferrées, couvrant de Waterloo à Couvin et d’Auvelais à La Louvière. Une des dix cabinets de signalisation, occupée 24/7, est installée et fonctionnelle dans le nouveau bâtiment d’Infrabel au centre-ville de Charleroi, entre le ring, la gare du Sud et les quais de Sambre.

Baptisé Sambre&Rail par le personnel, le bâtiment de 16 000 mètres carrés accueillera près de 350 travailleurs du rail belge, en rassemblant le personnel qui était auparavant dispersé dans plusieurs bâtiments (notamment la "soucoupe" récemment abattue de l’autre côté de la gare de Charleroi Sud).