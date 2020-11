Sur proposition de l’Echevine de la Participation, Julie Patte, le conseil communal de Charleroi a attribué la somme de 40.000€ à 15 projets dans le cadre de l’appel à projets "initiatives citoyennes", cinquième édition.

"Pour avoir des quartiers dynamiques dans lesquels les citoyens s’investissent, il est important de leur donner la main et les moyens d’agir. L’appel à projet d’initiative citoyenne permet à des riverains, comités de quartier, associations, de se porter candidats pour obtenir une somme maximale de 2500€, sans plafond pour les asbl. Ces montants permettent l’organisation d’animations, de promenades, d’actions de solidarité, et de cohésion sociale, … il y a de nombreuses possibilités", souligne Julie Patte. "Cette année plus d’une vingtaine de candidatures ont été reçues malgré le contexte sanitaire".

Les projets décrits ci-dessous, dont certains portent sur des rencontres et/ou des événements, n'ont pas à ce stade de timing précisé, vu la situation sanitaire. La Ville encadrera leur programmation, en concertation avec les porteurs de projets, dès lors que la situation sanitaire permettra leur déroulement dans des conditions optimales.