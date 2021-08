Dans ses départements, la Première échevine Julie Patte en charge de l’Enseignement, de la Participation Citoyenne et des Quartiers pointe les innovations qui vont marquer la rentrée.

Quels changements attendent les enfants qui vont reprendre le chemin de l’école communale ?

"Beaucoup vont trouver des sanitaires complètement rénovés car cette année, nous avons massivement investi dans l’amélioration de ces équipements : avec les subsides de la Fédération, l’effort représente un million d’euros ! Et il y a toutes les autres rénovations intérieures et extérieures. Innovations en matière d’offre pédagogique aussi, avec l’ouverture de quatre nouvelles sections dans le secondaire. Sans compter l’arrivée à Charleroi de la maison des maths et du numérique, une belle opération."