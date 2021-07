Chez nous, les communes principalement touchées ont été Aiseau-Presles, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Châtelet et Gerpinnes. Mais pourront prétendre aux aides "calamité naturelle" les communes d'Aiseau, Beaumont, Charleroi, Châtelet, Chimay, Farciennes, Fleurus, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, les Bons Villers, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Sivry-Rance et Thuin. 202 communes en tout, sur la Wallonie, sont concernées.

Mais en attendant, des montants exceptionnels ont été dégagés pour certaines communes et organismes. Aides qui seront "en plus du reste", en bref.

Tout d'abord, une aide de 500.000 euros par commune a été attribuée à Aiseau-Presles, Ham-sur-Heure et Châtelet. Gerpinnes n'y est pas repris, ce qui étonnait le bourgmestre local, rapportent nos confrères de Télésambre. Ce montant est prévu pour financer "le support logistique et les moyens matériels et humains pour assurer les interventions d'urgence et les travaux de première nécessité". En parallèle, un montant supplémentaire de 500.000€ a été attribué à ces mêmes communes, via leurs CPAS, pour "favoriser le relogement des ménages sinistrés".

Les sociétés de logements publics Logis Chatelettain (Châtelet) et Sambre&Biesme (Farciennes, Aiseau) reçoivent également chacune 192.308€ pour les 8 logements évacués, pour le relogement des locataires sinistrés via la remise en état rapide de logements inoccupés. La Société Wallonne du Logement pourra également faire des avances remboursables à taux zéro pour la rénovation de logements supplémentaires.

La province du Hainaut, de son côté et comme les autres provinces touchées, reçoit 3,5 millions d'euros pour "la prise en charge de toute action utile", à savoir apporter de l'aide aux communes via un support administratif et des services aux citoyens. Un autre montant jumeau de 3,5 millions est en outre attribué aux gouverneurs des provinces "pour toute action utile", particulièrement des opérations de dératisation "qui sont à prévoir".

Les intercommunales Tibi et Ipalle, sur le grand Charleroi et la Botte du Hainaut, recevront aussi des montants (non spécifiés, mais à hauteur de 5 millions d'euros sur l'ensemble de la Wallonie) afin d'atténuer les surcoûts liés aux enlèvements de déchets. "Notamment la location et mise à disposition de conteneurs de collecte, la location de véhicules, de matériel, l'engagement de main-d'oeuvre supplémentaire, etc." précise le gouvernement wallon.

Les communes sinistrées recevront aussi des montants pour louer des containeurs adaptés à proposer aux indépendants et commerçants dont les locaux ont été touchés.

Enfin, toujours pour les communes, le gouvernement a dégagé des fonds pour l'engagement de "maximum 5 demandeurs d'emploi dans les conditions APE", pour une durée de trois mois, pour les travaux de nettoyage, de bricolage, de répération, de reconstruction ou de support administratif. Des offres d'emploi avec le mot clé #Inondations peuvent être trouvées sur le site du Forem.