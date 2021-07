Les inondations suite au débordement de la Biesme à Aiseau ont certes fait pas mal de dégâts dans bon nombre d’habitations mais la stabilité de certaines reste un problème majeur. "Dans la rue Lambot, le 139, le 141, le 145 et le 106 sont fortement touchés. Le service incendie des pompiers a examiné leur état avant que, conjointement avec les autorités communales, il a été décidé de ne plus permettre aux habitants d’y retourner. Leur stabilité est compromise et la sécurité publique," explique Jean-Pierre Deprez actuel bourgmestre faisant fonction d’Aiseau-Presles.