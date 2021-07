Be one a assuré de nombreuses réparations et a permis aux jeunes de continuer à former le 107 pour parler de leurs problèmes.

Si chez les particuliers, les inondations ont été dévastatrices, il en va de même pour les entreprises situées dans les zones inondées. Parmi les dégâts répertoriés, on trouve notamment les pannes de centrales téléphoniques et autres serveurs informatiques. A Gosselies, on trouve l'opérateur téléphonique Be One qui, dès le 15 juillet a mobilisé toutes ses équipes afin que les professionnels impactés par les dégâts des eaux puissent poursuivre, du moins partiellement, leurs activités.