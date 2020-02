Les bateliers, inquiets, ont lancé l'alerte : le niveau de l'eau est très haut ce dimanche à l'écluse de Viesville sur le canal Charleroi-Bruxelles.

"Je n'ai jamais connu ça en 45 ans", rapporte un des bateliers sur place à notre correspondant. "Entre le mouillage et le quai, il ne reste que quelques centimètres. Les péniches risquent de se retrouver sur le chemin de halage."

Au niveau de l'écluse, les niveaux ont fortement monté ces dernières heures. Et les images sont impressionnantes. Ce qui inquiète d'autant plus les bateliers, c'est que l'écluse est en travaux, et les péniches ne peuvent donc pas la traverser pour l'instant. © FVH