Branle-bas de combat sur la N5 (avenue de Philippeville), près du feu de signalisation du Delhaize de Marcinelle, à hauteur du numéro 180 : les pompiers de la zone Hainaut-Est, le gestionnaire du réseau gaz-électricité Ores, la régie des eaux SWDE et la Ville de Charleroi sont sur place. On craint qu'un affaissement ne menace ce grand axe qui ouvre Marcinelle et Couillet sur le centre-ville.

Vers 16h30 ce jeudi, un riverain a appelé les pompiers en remarquant qu'une dalle devant chez lui bougeait fortement et semblait s'enfoncer dans le sol. Sous les ordres du sergent Attianse, les pompiers ont débarqué et ont utilisé un marteau pour tester la solidité de la dalle en question, et les voisines : une vingtaine se sont immédiatement enfoncées dans le sol, révélant un trou béant de plusieurs mètres cubes.

Cet affaissement du trottoir est probablement dû à une fuite ou une infiltration d'eau, mais ce qui semble inquiéter, c'est que le trou fait mine d'aller sous l'avenue de Philippeville, fréquentée par des milliers de voitures chaque jour. Un léger affaissement dans la voirie semble indiquer que ce n'est pas impossible. Des sondes seront donc effectuées rapidement pour s'assurer de la solidité de la route et prendre les mesures qui s'imposent.