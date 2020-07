Le nouveau plan d’action du PZS - le plan zonal de sécurité, pour les non-initiés - a été validé par le ministre en mars : d’ici 2025, la police locale de Charleroi se définit comme priorité la sécurité routière. Enfin, une des priorités, avec les stupéfiants, les incendies de voitures et les vols dans véhicules, par exemple.

Concrètement, l’idée pour la police pour ces cinq prochaines années est d’éviter le "on a toujours fait comme ça" et plutôt vérifier, par les chiffres de l’observatoire carolo de la criminalité, que leur actions ont un impact et faire évoluer le plan si nécessaire. L’objectif mobilité est de diminuer les accidents de la route avec des blessés, voire des morts, et de lutter contre la "délinquance routière"