Stanley U., 33 ans, a risqué sa vie en ingurgitant 1,44 kg de cocaïne en échange de 900 €.





Le 28 août dernier, la police reçoit l’information que Stanley, qui se trouve à l'aéroport BSCA, s’apprête à s’envoler direction la Hongrie avec une grande quantité de cocaïne sur lui. Rapidement interpellé, Stanley se soumet à une fouille corporelle. La police ne découvre aucune drogue sur le trentenaire. Mais les policiers, habitués à ce genre de scénario, soupçonnent que la marchandise se trouve planquée dans le corps du suspect et décident de l’emmener à l’hôpital.

Après un scanner de l’abdomen de Stanley, 72 ovules de cocaïne, soit 1,44 kg de drogues, sont finalement découverts. Une arrestation qui en rappelle une autre, le 9 août dernier, quand un certain Richard O. a pris 2 ans de prison avec sursis.

L’homme originaire du Nigéria explique avoir accepté de jouer le rôle de mule contre une rémunération de 900 €, pouvant lui permettre de s’en sortir financièrement, lors d'une rencontre avec un homme dans la rue.

Une peine de minimum un an de prison est requise.

Me Benzerfa, à la défense, plaide un sursis simple pour Stanley, décrit comme une personne vulnérable en raison de sa situation administrative et financière. Stanley précise au tribunal qu’il souhaite retourner vivre en Italie et y trouver un job légal.

Jugement le 6 janvier.