Mohamed L., 37 ans, a été présenté au juge Coppée pour avoir été pris sur le fait en train de cacher de la drogue dans un petit parc de la rue des Piges, à Marcinelle. Il a tenté de fuir, mais a été interpellé avec 51 boulettes de cocaïne et 13 boulettes d’héroïne.

Marocain en séjour illégal et pour l’instant incarcéré à Jamioulx, il n’a pas hésité à raconter n’importe quoi au juge qui lui posait des questions :

- Vous avez un domicile ?

"Non, je suis à la rue".

- C’est quoi la rue de Mons que j’ai dans mon dossier, alors ?

"Je ne sais pas, je dors à gauche à droite."

- Vous êtes arrivé quand ?

"Il y a un an et demi."

- Vous êtes venu vendre de la drogue ?

"Non, je cherche un travail."

- C’est connu au Maroc qu’à Charleroi il y a du travail ?

"Oui, oui, c’est connu."

- Vous vous moquez du tribunal ?

"Non, les gens parlent, moi j’ai entendu dire ça."

- Les trafiquants disent ça ?

"Non, je ne vends pas de drogue."

- Vous êtes pourtant au tribunal pour ça.

"Mais c’était juste pour dépanner."

- Dépanner qui ?

"Juste pour avoir un peu d’argent".

- Vous aviez combien de drogue sur vous ?

"Je ne me souviens plus."

- Vous aviez plus de 50 boulettes… c’est du dépannage ça ?

"Je m’excuse, j’ai commis une faute."

- Et vous vivez de quoi ?

"Je dépanne des copains."

- Donc quand vous allez sortir, vous allez recommencer ?

"Non Monsieur, je vous le jure."

- Vous allez faire quoi alors ?

"Je vais partir en Espagne, travailler dans l’agriculture dans ma famille."

Après cet échange surréaliste et un réquisitoire corsé du procureur Maynas, 18 mois de prison ont été requis pour le volet stupéfiants, et 3 mois pour le séjour illégal.

À la défense, son avocat s’est montré plus cohérent que son client : "Il a collaboré avec la police, il n’a pas de casier alors qu’il a déjà été dans plusieurs pays d’Europe. Il vient pour travailler, parce qu’au Maroc ça ne va pas, mais ici ce n’est pas mieux. Il a un peu vendu… il fallait bien qu’il mange. D’autres volent." Et d’enchaîner sur le fait que Mohamed a vendu, mais moins que ce que dit l’enquête. "Vous vous basez sur des témoignages de consommateurs qui disent qu’il est dealer depuis un an, est-ce qu’on peut croire des toxicomanes ?"

C’est un sursis qui a été plaidé, pour ce qui excède la détention préventive.

Jugement le 10 septembre.