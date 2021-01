Faire le tour de l'histoire des USA et de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis en 24 minutes, c'est ce que propose le CAL Charleroi (Centre d'Action Laïque) avec sa "visite virtuelle" en vidéo de l'exposition "I have a dream".

Adrien Sacchi, du CAL, a travaillé avec Massimo Maieroni pour proposer le document vidéo le jour de la passation de pouvoir de Donald Trump à Joe Biden. "Le découpage se fait en quatre parties, de la fin de l'esclavage jusqu'à la seconde moitié du dix-neuvième siècle, le début des dérives extrémistes et des lynchages, la lutte pacifiste pour les droits civiques jusqu'à l'assassinat des principales figures du mouvement, puis la radicalisation des années 70, jusqu'à aujourd'hui, avec les émeutes et les violences policières qu'on a pu voir", raconte Adrien Sacchi, derrière le texte de la vidéo et l'exposition originale créée en 2018, basée sur des panneaux mêlant textes sous forme de faits divers et de photos.

Le documentaire vidéo a été créé pour pallier l'impossibilité d'exposer pour l'instant, en raison de la pandémie de Covid-19 et de la crise sanitaire. "Mais l'exposition est empruntable, pour les centres culturels, les écoles ou d'autres institutions", précise le CAL Charleroi. Avec la vidéo seulement, il est possible de consacrer une heure de cours au sujet, avec 25 minutes de documentaire et 25 minutes de débat.

Un teaser est aussi proposé sur les réseaux sociaux du CAL Charleroi, sur Facebook et Instagram, aux alentours de 16 heures ce mercredi - heure de la passation de pouvoir.