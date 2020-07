C'est le pitch de la comédie franco-belge "Adorables" qui est sortie au cinéma ce mercredi 22 juillet.

Et une jeune actrice de Farciennes, Ioni Matos, joue justement le rôle de la petite Lila, annonce Télésambre. Elle avait 12 ans quand elle a vu l'annonce de casting, et décide d'y répondre même si elle n'a jamais joué devant une caméra. Et pourtant, elle a été repérée parmi 70 participantes, puis finalement choisie.

"On a appelé ma mère pour lui dire que sa fille était choisie et elle n'en revenait pas. Moi aussi, j'étais choquée", a confié la jeune femme dans une interview à la télévision locale. Elle y explique aussi vouloir continuer les castings, mais sans brûler les étapes, en espérant que ça ne soit pas éphémère.

La voilà en tout cas déjà dans le second film de Solange Cicurel (après "Faut pas lui dire" en 2017), aux côtés d'Elsa Zylberstein ("Tout le monde debout", "Selfie"), Lucien Jean-Baptiste ("Christ(off)", "Fonzy") et Max Boublil.