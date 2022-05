On savait que François Ozon viendrait tourner son nouveau film "Madeleine" le 3 mai dans la région de Charleroi: la production cherchait des figurants pour l'occasion. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'avec Isabelle Hupert, internationalement connue, et Fabrice Luchini, le tournage se ferait... dans l'hôtel de ville de Charleroi !

C'est La Nouvelle Gazette qui a annoncé l'information au lendemain du tournage. Selon nos confrères, le film "Madeleine" se déroulant dans les années trente, l'hôtel de ville de Charleroi - inauguré en 1936 - se prêtait plutôt bien au film avec ses sculptures, lustres et marbres typiques de l'Art Déco de ces années glorieuses. "Une icône de l'architecture publique des années 30" et "un des plus beaux hôtels de ville Art Déco de Belgique": ce sont les termes utilisés par l'historienne de l'art Lola Pirlet dans son ouvrage collectif sur la thématique.

Le tournage de "Madeleine" se poursuit ces 5 et 6 mai à Bruxelles.