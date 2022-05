C'est un jeune homme scandalisé qui a comparu ce lundi matin devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. Sans avocat, Ismail ne comprend pas ce que le parquet lui reproche. Il y a d'abord cette scène de coups et blessures sur un voisin qui promenait son chien, devant le domicile des parents d'Ismail à Marchienne-au-Pont le 29 octobre 2020. Si Ismail se défend d'être la réelle victime dans le dossier, comment expliquer alors qu'il ne présentait aucune trace de coups, mais que le voisin présentait lui une fracture de l'os du nez ? Le jeune homme reproche encore au riverain d'avoir fait uriner son chien sur la façade de l'habitation. "Je rentrais chez moi et il faisait uriner le chien sur la façade. Je lui ai demandé gentiment de ne pas faire ça. Il a commencé à m'insulter, à me provoquer. Moi je ne lui ai pas manqué de respect, lui il a été provocateur. Pour me défendre, j'ai dû le bousculer et il s'est fracassé le crâne par terre."



Il n'a pas percuté un policier, un mois plus tard



La maman d'Ismail est intervenue pour calmer son fils, visiblement bien énervé par le comportement du voisin. La pilule a encore du mal à passer pour le jeune prévenu. « Monsieur il est en tort et il ose porter plainte, c'est honteux », lance Ismail à la victime. Une dizaine de jours plus tard, le jeune homme aurait commis une rébellion armée de son véhicule à Charleroi en emportant un policier qui a été projeté en l'air avant de lourdement retomber au sol. La version des faits est claire, selon les policiers témoins de la scène. Pas pour Ismail. "Il n'y a pas eu de coups ni de rébellion. Je ne lui ai pas roulé dessus ni traîné sur quelques mètres. Ce n'est pas vrai", affirme-t-il.



Pour la substitute Pied, Ismail a bien feinté de s'arrêter pour se laisser contrôler par la police avant de redémarrer en trombe et de déclencher une longue course-poursuite de 15 minutes. L'absence de remise en question d'Ismail, malgré l'absence d'antécédent judiciaire, justifie la peine requise : 18 mois de prison.



Jugement le 20 juin.