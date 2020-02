Les économies d’énergie, c’est bon pour le climat et pour le portefeuille. Pour encourager les citoyens à améliorer l’isolation de leurs toitures, l’échevin de la transition écologique de Charleroi Xavier Desgain (Ecolo) a imaginé un dispositif à visage humain.

Il s’agit de former une équipe de conseillers énergétiques pour l’envoyer à la rencontre du citoyen et le sensibiliser aux plus-values environnementales et budgétaires d’une amélioration de l’isolation. Tout en l’aidant à élaborer son dossier pour l’obtention de primes wallonnes.

Comme l’a rappelé le chef de groupe MR Nicolas Tzanetatos, la déclaration de politique régionale est très claire en termes d’objectif : la priorité doit être donnée à la généralisation de l'isolation des toitures d'ici 2030, en commençant par les bâtiments actuellement classés F ou G. Charleroi va venir en soutien de cette politique.

Dans ce cadre, un crédit budgétaire de 150.000 euros a été affecté au financement d’un team de prospection et d’information. Son rôle : démarcher des bénéficiaires potentiels là où des besoins d’isolation auront été identifiés. « Pour nous aider dans ce ciblage, nous nous réfèrerons aux résultats de la thermographie aérienne opérée en 2014, dans le cadre d’un programme européen », explique Xavier Desgain. A l’époque, les résultats avaient été cartographiés, ce qui donnait une vision cadastrale très précise des déperditions de chaleur par les toitures des bâtiments.

Il s’agit à présent de convaincre les propriétaires d’investir dans des travaux d’isolation soumis à l’octroi de primes.

Si le travail de prospection n’a pas encore débuté, la synergie avec le CPAS et sa maison de l’Energie a fait l’objet d’une convention.

L’équipe itinérante a aussi vocation d’accompagner les citoyens dans tout le parcours administratif : les aider à introduire leur demande de primes, pré-auditer le logement sous l’angle de l’efficacité énergétique, et enfin le cas échéant, les orienter vers les services adhoc pour l’obtention d’un prêt zéro pourcent. Le dispositif devrait entrer en fonction dans les mois à venir, idéalement avant le 30 juin.