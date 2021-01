, explique Fleurus dans un communiqué. Cela peut mener à une perte d'autonomie, élévation du stress et de l'anxiété, dépression, trouble du sommeil, pensées suicidaires, etc.

Pour rompre le silence, une ligne d'écoute active a été mise en place par Fleurus, le "Contact émoi". Via le 0478/79.43.45 (appel ou sms), du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, un agent éducateur spécialisé et une assistance sociale formée à l'écoute active pourront apporter leur soutien moral à celles et ceux qui en ressentent le besoin. Il sera également possible de s'inscrire dans un listing de contact, pour que ces deux personnes vous appellent régulièrement afin de prendre des nouvelles.

Evidemment, ces deux interlocuteurs pourront aussi - si besoin - vous rediriger vers des services adéquats s'il y a un besoin d'un coup de main pour des tâches quotidiennes (faire des courses, aller à la pharmacie, etc.), pour un déplacement ou même pour une aide sociale ou financière par exemple. Il suffit d'appeler.