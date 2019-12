Le parquet de Charleroi travaille sur plusieurs fronts.





Faux et usage de faux, abus de biens sociaux, saucissonnage de marchés publics : par peur de représailles, c’est le sous le couvert de l’anonymat que des membres du personnel de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) ont choisi de « dénoncer des pratiques qui minent leur entreprise. » Ces malversations avaient été listées dans un courrier anonyme adressé en mars dernier à la direction générale et au président de l’intercommunale, qui en ont informé la justice. Dans le cadre d’une enquête menée avec la RTBF Charleroi, le parquet de Charleroi a confirmé l’ouverture d’une investigation à plusieurs niveaux. Elle est au stade de l’information pour ce qui touche à un diplôme falsifié d’ingénieur industriel. Et de l’instruction pour prise illégale d’intérêt et de corruption dans le chef de la même personne, qui occupe un poste de direction au sein de l’ISPPC. Ce volet est lié à l’aménagement d’un restaurant privé à Mont-sur-Marchienne. Des doutes se portent sur l’utilisation de personnel public et de sous-traitants de l’intercommunale. Des vérifications sont en cours.

A ce stade, il apparait déjà que le diplôme dont se prévalait le suspect, délivré par une filière provinciale d’enseignement de promotion sociale, n’existe pas. C’est du moins ce qu’a affirmé le député du Hainaut en charge de l’Enseignement supérieur Eric Massin (PS) interrogé par l’écologiste Luc Parmentier. Pendant 8 ans, le faux ingénieur a donc évolué dans la hiérarchie sans qualifications.

Il l’a fait jusqu’à occuper un poste de direction, avec une échelle barémique correspondant à son grade et les avantages liés à sa fonction, notamment une voiture et une assurance groupe. Or, le poste de coordinateur des régies techniques qu’il occupait exigeait une connaissance approfondie du génie électrique. Il était en effet appelé à gérer les outils de production, notamment les cabines haute tension équipant les hôpitaux publics de Charleroi - le CHU Marie Curie et l’hôpital Vésale. Afin d’établir la clarté sur les procédures de recrutement et la vérification des candidatures, le ministre wallon des Pouvoirs Locaux Pierre Yves Dermagne (PS) a diligenté une enquête administrative. Il l’avait annoncé dans une réponse en commission parlementaire au député PTB Germain Mugemangango.

A ce stade, l’ISPPC se veut rassurante sur les compétences des membres de ses équipes médicales et soignantes : « dans ces métiers, tous les professionnels sont identifiés par un visa du SPF Santé », explique le directeur de la communication. « La conformité des visas est ainsi contrôlée lors de chaque recrutement. Une fraude n’est pas possible. »

Quelle position l’entreprise va-t-elle prendre vis-à-vis de son directeur, en congé de maladie depuis trois semaines ? Maintenant que l’imposture est avérée, il va falloir prendre des dispositions. En sachant que le titre usurpé a facilité l’ascension de l’intéressé. L’an dernier, il a bénéficié de la régularisation d’un arriéré barémique sur une durée de plus de trois ans et du paiement de gardes à hauteur de plus de 25.000 euros nets. Pourquoi une rétroactivité aussi longue ? Cette pratique est-elle courante ? Le conseil d’administration a-t-il été avisé de ces décisions ? Ces questions ont été posées par écrit au ministre Dermagne par le député Ecolo Christophe Clersy, qui souhaite un éclairage plus large sur les procédures d’authentification des diplômes dans la fonction publique. Plus largement, l’affaire touche aux procédures d’identification des diplômes en Fédération Wallonie Bruxelles.