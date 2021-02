Sur proposition du comité de direction, le conseil d’administration vient de valider l’octroi à l’ensemble des agents d’un chèque consommation d’une valeur de 300 euros, au prorata du temps presté. La mesure concerne 640 équivalents temps plein dans les pôles Enfance et Troisième âge de l’intercommunale.

Pour remercier le personnel soignant de sa mobilisation durant les deux vagues d’infection au coronavirus et soutenir en même temps les secteurs de l’économie impactés par la crise, le gouvernement fédéral a décidé de leur octroyer ce sursalaire non imposé. L’ISPPC l’a étendu à l’ensemble de ses travailleurs et en prendra l’entièreté du coût en charge, soit quelque 200.000 euros.

Un marché public d’émission de chèques va être passé avec un opérateur agréé.

Les chèques devraient logiquement être remis aux bénéficiaires dès cet été.