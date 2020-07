Séverine a, le 12 janvier dernier, porté un coup de couteau dans le thorax de Samuel, son compagnon.

Ce soir-là, Séverine et son compagnon se trouvent chez Michel, un ami à Samuel, à Souvret. Séverine finit "totalement défoncée" à cause de l’alcool et du cannabis, et souhaite absolument rentrer chez elle.

Victime d’insultes, elle se saisit d’un couteau suisse dans son sac. Samuel, assis, fait face à sa compagne et lui rétorque "vas-y, essaie!" lorsque Séverine le menace de le planter. Elle s’avance et plante la lame du côté droit de la poitrine, non loin du cœur.

Le 20 juillet dernier, le substitut Vervaeren avait requis une peine de 5 ans de prison ferme pour tentative de meurtre. Ce mardi, le tribunal a estimé qu’il s’agissait plutôt d’une scène de coups et blessures volontaires.

La quadragénaire écope de 3 ans de prison avec un sursis probatoire de 5 ans, notamment pour traiter son penchant pour la boisson.