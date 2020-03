Salvatore a menacé d’embrocher Sabine, sa voisine, avec une épée de 61 cm acquise sur une brocante. Il écope d’un an de prison avec un sursis probatoire de 3 ans.

Le quinquagénaire, originaire de Mont-sur-Marchienne, reconnaît avoir un penchant pour l’alcool. Salvatore signale même avoir effectué une vingtaine de séjours dans des centres spécialisés pour lutter contre sa dépendance. Mais rien n’y fait, Salvatore se laisse aller en buvant des bières.

Le 9 mai dernier, Salvatore est saoul. Sa voisine Sabine et son époux déchargent la voiture et rangent tranquillement les courses. Les deux voisins, séparés par une maison, sont en conflit depuis plusieurs mois. Un jeu de regard suffit à mettre le feu aux poudres. Salvatore dégaine sa longue épée de 61 cm et promet "d’embrocher Sabine."

Le ministère public a requis une peine d’un an de prison avec une amende de 50 €. Salvatore est en état de récidive avec une condamnation de 15 mois de prison avec un sursis probatoire en février 2018 pour des faits de violence. Ce lundi, le tribunal correctionnel a suivi le réquisitoire du ministère public en accordant un sursis probatoire pour stopper la consommation d’alcool.