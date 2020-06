Umberto et Alan se sont affrontés à coups de couteau et de barre métallique à Jumet. Umberto, ivre après avoir bu 3 bouteilles de 50cl de Whisky, s’en était pris violemment au cousin d’Alan, mineur d'âge.

Le 12 juillet dernier, Umberto se trouve sur un banc le long du Ravel à Jumet. Le quadragénaire est ivre mort, après avoir descendu quelques bouteilles de 50cl de Whisky. Il fait bon et un groupe de jeunes profitent de la météo pour faire une sortie à vélo. Parmi eux, Alan, accompagné de son cousin, mineur. Le groupe est pris à parti par Umberto, et plus précisément le jeune cousin d’Alan. Umberto menace le jeune cycliste, plaçant son couteau sous la gorge du cousin.

Le groupe s’éloigne et la situation revient au calme. Mais dix minutes plus tard, Alan revient à la charge, armé d’une barre métallique embarquée dans le garage d’un ami. Umberto et Alan s’échangent des coups. Umberto reçoit plusieurs coups, dont des coups de couteau à la jambe gauche lorsqu’Alan est parvenu à se saisir du couteau.

Une peine sévère d’emprisonnement avec un sursis probatoire est requise par le substitut Bury contre Umberto. Selon le parquet, ce dernier doit être strictement encadré vu sa dépendance à l’alcool et à l’héroïne. Le ministère public ne s’oppose pas à une mesure de faveur pour Alan.

Me Beia, conseil d’Umberto, plaide la légitime défense, expliquant qu’Alan avait la possibilité de quitter les lieux au lieu de revenir armé. Jugement le 4 septembre.