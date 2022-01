Ce lundi matin, c'est dans un calme olympien que Lorry a admis avoir violemment réagi envers plusieurs inspecteurs de la zone de police de Charleroi, quand ils sont intervenus rue César de Paepe à Jumet. Le 21 octobre 2020, Lorry n'était pas aussi calme.

Il mord à sang un inspecteur

Ivre après avoir descendu à lui seul une bouteille de Vodka, le prévenu a commencé à faire de l'esclandre et a dégradé les communs de l'immeuble de sa compagne. Peu avant 1h du matin, la zone de police a été appelée. Quatre policiers, présents sur place, tentent de calmer Lorry. Mais rien n'y fait, ce dernier est extrêmement nerveux et se rapproche agressivement d'un des inspecteurs.C'est au moment où les parents de Lorry arrivent sur place que la situation déborde. « Il devient encore plus nerveux et dit même à un policier « « Vas-y enlève tes gants et ton uniforme, on va faire un face. » Déterminé à en découdre, Lorry porte plusieurs coups de poing et de pied aux policiers qui tentent de le maîtriser. L'un d'entre eux est même mordu à sang, par le jeune homme.Pour éviter une comparution en audience publique, le parquet avait proposé une médiation pénale à Lorry. Mais cette procédure a finalement échoué puisque le prévenu n'a plus attesté de son suivi, alors que c'était le cas au début. Une peine de 15 mois de prison, avec un sursis probatoire, est requise pour sanctionner cette violente rébellion.Me Gras, pour le prévenu, estime que la peine requise est lourde. À la place, c'est une suspension probatoire du prononcé qui est sollicitée. Le tout, en rappelant les excuses de son client pour son comportement. Jugement le 21 février.