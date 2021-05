Le 17 janvier 2020, au sein du café Etangs Robesse à Gosselies, le drame a été évité de peu. À quelques centimètres près, Hassan pouvait être touché à la carotide et perdre la vie en l’espace de deux minutes… À cause de la réaction de Loïc, 28 ans, particulièrement imbibé par la boisson tout comme son père, Didier.

Vers 22h, Hassan a été touché au lobe de son oreille et à la joue par un coup de couteau Opinel de la part de Loïc. Pourquoi ? Parce que ce dernier dit « avoir été paniqué et terrifié ». « Je suis sorti des toilettes et j’ai vu mon père avoir une altercation avec Hassan. Il l’avait saisi à la gorge. J’ai eu peur pour lui, alors qu’il a déjà été victime d’une agression par le passé. Après, il s’est avancé vers moi et voilà », explique-t-il.

Pour plusieurs témoins, dont la gérante du café, le père de Loïc s’est encore fait remarquer en étant ivre. « Il a commencé à se montrer agressif et à insulter la gérante. D’autres clients, dont la victime, sont intervenus pour mettre à la porte le paternel », réplique la substitute Broucke.

La question d’une possible requalification des faits en tentative de meurtre a été évoquée par le tribunal, mais très vite écartée par le parquet, estimant que Loïc n’a pas voulu tuer Hassan. Une peine de 18 mois de prison, avec des mesures probatoires, est requise. Au moment des faits, Loïc devait se tenir à carreau après avoir obtenu un sursis de 3 ans. C’est raté…

Le dossier est mis en continuation au 21 mai, pour déposer le jugement prouvant la récidive dans le dossier.