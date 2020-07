Détenue à la prison de Mons depuis janvier dernier, Séverine, 43 ans, est à bout. Maman de deux filles, la mère de famille n’a plus eu la possibilité de voir ses filles depuis plus de six mois. Dès qu’elle prend la parole face aux trois juges, les larmes l’envahissent. La quadragénaire admet elle-même, que sans "la présence d’un couteau et de l’alcool, elle ne serait pas présente devant le tribunal correctionnel de Charleroi."

Séverine est poursuivie pour un coup de couteau porté le 12 janvier dernier, à Souvret, dans le thorax de Samuel, son compagnon. Ce soir-là, l’alcool coule à flots et le couple passe la soirée chez Michel, un ami à Samuel. Séverine se trouve totalement défoncée à cause de l’alcool et du cannabis et souhaite absolument rentrer chez elle. "L’ambiance y était pesante. J’avais envie de rentrer chez moi et je cherchais après mes clés. Mais lui il m’insultait sans cesse."

Séverine se saisit d’un couteau suisse dans son sac. Samuel, assis, fait face à sa compagne et lui rétorque d’essayer lorsque Séverine le menace de le planter. Elle s’avance et plante la lame du côté droit de la poitrine, non loin du cœur…

Une peine de 5 ans de prison sans s’opposer à un sursis probatoire est requise par le substitut Vervaeren. Jugement le 28 juillet.